Il 2024 è appena iniziato e vogliamo fare il punto su ciò che Apple ci riserva nei prossimi mesi. In particolare, abbiamo individuato cinque prodotti chiave. Quest’anno sarà cruciale per il gigante di Cupertino, con l’attesa imminente del tanto discusso visore Vision Pro. Ma non sarà l’unico protagonista, poiché ci aspettiamo anche un rinnovato Apple Watch e una linea di iPad completamente rinnovata. Vediamo nel dettaglio.

Una visione completa dei prossimi lanci di prodotti

Si prevede, innanzitutto, l’arrivo di nuovi auricolari TWS. È importante notare che non vedremo una terza generazione degli AirPods Pro; al contrario, faremo la conoscenza della quarta generazione del modello standard. Le gemme avranno uno stelo più corto e saranno proposte in due varianti, con una delle due dotata di ANC. La custodia sarà aggiornata allo standard USB Type-C.

Per quanto riguarda i tablet, ci aspettiamo una serie di iPad Pro con schermo OLED (HDR e migliore efficienza energetica), più sottili e alimentati dai processori Apple Silicon M3. Inoltre, vedremo per la prima volta un iPad Air da 12,9 pollici.

Particolare attenzione è rivolta all’Apple Watch X, che promette un cambio di design mai visto prima. Questo rappresenterà il primo vero rinnovamento dal lancio del wearable nel 2014, con un design più sottile e la possibile introduzione di un sistema magnetico per l’aggancio dei cinturini. Il dispositivo includerà un sensore per il monitoraggio della pressione sanguigna e uno per il rilevamento dell’apnea notturna, fornendo un monitoraggio della pressione di eccellente qualità, sebbene senza letture sistoliche e diastoliche specifiche.

Costante ricerca dell’eccellenza tecnologica Apple

Infine, l’attesissimo visore Vision Pro farà la sua comparsa sugli scaffali americani il 27 gennaio. Sebbene le informazioni su questo prodotto siano già note, gli utenti avranno finalmente l’opportunità di sperimentarlo di persona, anche se a un costo considerevole.

A proposito, menzioniamo brevemente la serie iPhone 16, che promette di migliorare gli aspetti dei flagship attuali. Si vocifera che il pulsante azione sarà esteso a tutta la gamma e che i modelli Pro riceveranno una nuova lente da 48 megapixel. Nel frattempo, è interessante notare che l’iPhone 15 Pro in titanio naturale è già disponibile su Amazon a 1239,00€.

Il panorama dei prodotti Apple per il 2024 si preannuncia ricco di innovazioni e miglioramenti. La continua ricerca di design raffinato e funzionalità avanzate dimostra l’impegno dell’azienda nel soddisfare le crescenti aspettative degli utenti. Mentre attenderemo con trepidazione l’arrivo di queste novità, resta evidente che Apple continua a guidare il settore con la sua costante attenzione all’eccellenza tecnologica.