Per anni sono state letteralmente introvabili, finalmente a più di 3 anni di distanza dal lancio ufficiale, le console di nuova generazione, quali sono appunto Xbox Series X e PS5, possono essere acquistate dal pubblico anche a prezzi fortemente scontati rispetto ai listini.

Su Amazon è stata lanciata una promozione di assoluto rispetto, parliamo infatti della possibilità di mettere le mani sulla combo di Xbox Series X + Diablo IV, uno degli RPG più amati dal pubblico, con un esborso finale ridotto del 20%. All’interno della confezione gli utenti possono trovare appunto la console con lettore ottico, il joystick di colorazione nera ed il gioco digitale (da scaricare quindi dallo store).

Xbox Series X: un prezzo davvero conveniente

Gli utenti che sono interessati all’acquisto di una nuova console, devono comunque sapere che il bundle oggetto del nostro articolo è disponibile ad un prezzo comunque di tutto rispetto, se considerate che il consigliato sarebbe di 599 euro, basteranno 453 euro per riuscire a mettere le mani sulla coppia di prodotti.

La console Xbox Series X non è la più venduta al mondo, il primo posto spetta a Sony PS5, ma resta comunque un concentrato di potenza, grazie sopratutto alla presenza di un SSD da 1TB ad alte prestazioni, passando proprio per il VVR, la risoluzione in 4K (con televisore compatibile), e la possibilità di aggiungere l’abbonamento a Xbox Game Pass, per riuscire comunque a giocare ad una infinità di titoli a prezzi scontatissimi.