Il mondo dell’Intelligenza Artificiale sta per approdare in modo costante nelle abitazioni degli utenti, stando alle indiscrezioni LG ha intenzione di presentare al CES 2024 di Las Vegas il primo robot bipede al mondo alimentato da IA pensato per essere presente nei salotti di ognuno di noi e fornire assistenza personalizzata ai membri della famiglia e nella gestione degli animali domestici.

Intelligente e senziente

Il robot in questione sarà dotato di tantissimi sensori di movimento, microfoni e telecamere che gli consentiranno di captare gli input esterni e di comprendere dunque cosa succede intorno a se e le emozioni in modo da conversare in modo naturale, si distingue per un design bipede che gli consente di muoversi, piegarsi e ruotare con fluidità.

Il Dr. Il-Joon Rhee, presidente della divisione Casa Intelligente di LG ha dichiarato: “Questo robot va oltre le capacità di intrattenimento e può effettivamente migliorare il benessere delle famiglie“.

Tra le funzionalità questo robot può monitorare le attività degli animali domestici registrando ciò che fanno e attività insolite e nel caso spedire una notifica ai padroni di casa nel caso gli animali dimostrino particolari necessità.

Oltre a tenere traccia delle attività degli animali domestici questo robot può anche gestire la casa, spegnere le luci dimenticate, regolare termostati e purificatori d’aria, impostare sveglie e promemoria e altro ancora, proprio come uno smart speaker con le gambe.

LG non ha annunciato ancora data di uscita ufficiale e prezzo, si è limitata solo a dichiarare che il robot sarà sicuramente disponibile nel 2024 senza sottolineare il trimestre.