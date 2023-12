Molti operatori, in occasione di Natale, hanno iniziato, già da alcuni mesi, a proporre offerte telefoniche davvero allettanti e vantaggiose per gli utenti, tra questi, richiede una menzione particolare VeryMobile. Ovvero, l’operatore lowcost di WindTre, destinato ad offrire servizi di qualità ma ad un prezzo molto più accessibile.

Seppur, più economico, VeryMobile, così come altri gestori virtuali presenti nel mercato italiano, riescono a garantire comunque ottimi servizi di linea e copertura di rete. Ciò grazie alla linea che l’operatore prende appunto “in prestito”, da WindTre che, da anni, riveste un ruolo particolarmente autorevole nel mercato nazionale delle telecomunicazioni.

VeryMobile tutto illimitato: Tutti i dettagli della promozione

Parlando di offerte vantaggiose, una in particolare proposta da VeryMobile, sembra stia generando una certa curiosità. Questo perché a soli 10.99 euro al mese, l’operatore offre ai suoi clienti servizi illimitati.

Ebbene si, avete capito bene.

Con VeryMobile e solo per un periodo limitato, avete la possibilità di attivare la suddetta promo che, nello specifico include:

Chiamate e minuti illimitati verso tutti, non è previsto alcuno scatto alla risposta e il servizio è valido per qualsiasi gestore e verso qualsiasi rete fissa e mobile;

verso tutti, non è previsto alcuno scatto alla risposta e il servizio è valido per qualsiasi gestore e verso qualsiasi rete fissa e mobile; Messaggi illimitati verso tutti;

verso tutti; Internet illimitato (la vera chicca di questa promozione)

(la vera chicca di questa promozione) Linea in 4G e velocità di download ed upload fino a 30mbps;

e velocità di download ed upload fino a 11.7 GB extra da sfruttare per tutti i paesi dell’Unione Europea.

Insomma, la suddetta promo sembra non avere paragoni, ma purtroppo, ci dispiace informarvi che sembra essere destinata ad una fascia selezionata di utenti. Infatti, coloro che potranno accedervi sono i clienti VeryMobile, che hanno già attiva una promozione per la linea mobile di almeno 8.99 euro al mese e con oltre 250 GB.

Dunque non è sufficiente essere già clienti, ma bisogna soddisfare anche altre caratteristiche. Per scoprire se siete tra i fortunati che potranno accedere alla promo, basterà collegarsi all’app ufficiale dell’operatore, aprire la propria area personale e selezionare la voce “Gestisci offerte”.

Da qui, in caso di esito positivo, dovrete solo seguire tutti i passaggi indicati e proseguire con l’attivazione.