Il Servizio Clienti di PosteMobile offre diverse opzioni di contatto per soddisfare le esigenze degli utenti in modo efficace ed efficiente. PosteMobile, uno dei principali operatori virtuali italiani nel mercato della telefonia mobile, si impegna a fornire un supporto completo attraverso canali telefonici, digitali e di persona.

Per coloro che preferiscono l’assistenza telefonica, il numero principale è il 160. Questo numero è disponibile tutti i giorni, dalle 7:00 alle 24:00, e copre una vasta gamma di supporto, inclusi aspetti tecnici, commerciali e amministrativi. È inoltre possibile utilizzare questo numero per richiedere assistenza relativa ai servizi PosteCasa, rendendo il servizio versatile e completo.

I diversi canali per il Servizio Clienti PosteMobile

Per i clienti che chiamano dall’estero, è disponibile il numero +39 371.1000.160, con chiamate gratuite da tutti i Paesi dell’Unione Europea e dell’Area Economica Europea. Per chiamate al di fuori di queste aree, è prevista una tariffazione a consumo. Questo numero è anche utile per il recupero del PIN della SIM PosteMobile.

Un altro numero da tenere presente è il 40 12 12, che consente l’accesso via telefono all’Area Self, un servizio attivo 24 ore al giorno che fornisce informazioni dettagliate sull’offerta dell’utente.

Per i clienti business di PosteMobile, ci sono numeri dedicati come l’800 800 160 per assistenza nazionale e il +39 92 82443344 per assistenza internazionale. Questi numeri coprono le esigenze commerciali, amministrative e tecniche, con disponibilità giornaliera fino alle 20 per l’assistenza commerciale e amministrativa, e 24 ore al giorno per l’assistenza tecnica.

Per coloro che preferiscono un approccio digitale, il Servizio Clienti di PosteMobile è accessibile attraverso la web chat sul sito ufficiale postemobile.it e i canali social, in particolare la pagina Facebook dell’operatore. Inoltre, diverse caselle di posta elettronica, come info@postemobile.it e altre specifiche per le diverse offerte, sono disponibili per comunicazioni e richieste di supporto.

Se i clienti desiderano un contatto più tradizionale, è possibile recarsi in un Ufficio Postale per ricevere assistenza diretta da uno degli addetti. Questa opzione potrebbe essere particolarmente utile per gli utenti più anziani che preferiscono il contatto di persona.

Per gli utenti che desiderano inviare un reclamo, ci sono diverse opzioni disponibili, tra cui il contatto telefonico, la posta tradizionale all’indirizzo di PosteMobile S.p.A. Casella Postale 3000 – 37138 Verona (VR), il fax al numero 800 242 626, e la richiesta di contatto tramite l‘Area Utente del sito o l’app Postepay.