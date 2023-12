MD Discount cerca di superare l’ottimo livello raggiunto dalla rivale più agguerrita, quale è appunto Lidl, con il lancio di una campagna promozionale che possa indubbiamente riuscire ad avvicinare gli utenti a tutti i punti vendita, così da favorire l’acquisto senza troppa difficoltà.

La maggior parte degli sconti di cui vi racconteremo nel nostro articolo, è bene ricordarlo, sono disponibili in via esclusiva sul sito ufficiale, il quale permette di ricevere senza problemi la merce a domicilio, senza costi aggiuntivi in termini di spese di spedizione per la consegna della stessa. Ogni prodotto è corredato con garanzia di 24 mesi, ed oltretutto, se parliamo di uno smartphone, è prevista anche al variante no brand.

Scoprite quali sono i prezzi più bassi disponibili su Amazon, e ricevete incredibili codici sconto gratis, iscrivendovi a questo canale Telegram ufficiale.

MD Discount: un volantino davvero unico

Le offerte che MD Discount ha deciso di riservare per gli ultimi giorni dell’anno sono tra le migliori in circolazione, per il semplice fatto che i prezzi sono molto più bassi del normale, anche se, parlando di telefonia mobile, sono applicati a modelli di fascia bassa. La spesa in questo segmento di mercato non va oltre i 200 euro, permettendo così di mettere le mani su TCL 306, Xiaomi Redmi 10C, Motorola Moto E22 o anche Realme C31.

Sempre all’interno del medesimo volantino sono comunque presenti anche altri prodotti di elettronica, come i notebook di ottimo livello, generalmente commercializzati a meno di 600 euro, apice raggiunto solamente dal notebook acer da 14 pollici che presenta processore Intel Core i7. Per tutte le altre offerte, dovete collegarvi qui.