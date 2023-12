Lidl non finisce mai di mettere a disposizione del pubblico le migliori campagne promozionali in circolazione, infatti gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una variante economicamente accettabile dal prezzo fortemente più basso del normale, a prescindere dalla categoria merceologica.

L’unico limite riguardante le varie soluzioni di casa Lidl, riguarda più che altro l’accessibilità limitata esclusivamente ai punti vendita fisici, ricordiamo infatti che gli acquisti possono essere combinati solo nei suddetti, mentre sul sito ufficiale sarà possibile visualizzare le offerte, ma non acquistare la tecnologia. Le scorte, oltretutto, sono decisamente limitate, per questo motivo si consiglia sempre la più rapida decisione.

Lidl: un volantino più unico che raro

Ultimo giorno di validità per il volantino Lidl che punta principalmente sul benessere, cercando di compensare le mangiate natalizie, ed il freddo che dovrebbe arrivare a breve, con prodotti che possano allietare le giornate dei singoli utenti. Ecco quindi che è possibile acquistare un termoforo per schiena e cervicale o anche il termoforo classico, a soli 14,99 euro, un cuscino per i massaggi Shatsu a soli 29,99 euro, ma anche uno scaldaletto da 22,99 euro, oppure una mini pistola massaggiante, che ha un costo di 24,99 euro.

Per una maggiore attenzione al benessere non mancano la bilancia, che costa solamente 9 euro, il dispositivo per la pulizia dei pori, da 12,99 euro, per finire con la sauna per il viso, il cui prezzo è di 34,99 euro.