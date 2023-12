Quando si parla di app di messaggistica viene subito spontaneo pensare a WhatsApp ma anche a Telegram, non è un segreto che le due piattaforme si dividano equamente ormai il ondo della messaggistica istantanea in un duello che sa anche di binomio ormai pressochè standard.

Ovviamente anche per Telegram il supporto software è costante e non viene mai meno in nessun periodo, compreso anche quello natalizio, per quest’ultimo è infatti arrivato un aggiornamento natalizio che introduce una serie di novità molto consistente che riguardano l’utilizzo quotidiano, sia per Android che per iOS.

Tante novità diverse

Per quanto riguarda i canali Telegram arrivano numerose opzioni di personalizzazione grafica, i proprietari dei canali possono ora optare per un colore e un logo per la copertina del profilo, scegliere uno stato emoji e uno sfondo che visibile a chiunque apra il canale e cambiare il colore dei loro messaggi.

A ciò dobbiamo aggiungere una nuova possibilità, aggiungere nelle storie un messaggio che abbiamo ricevuto il quale può essere spostato, ridimensionato e personalizzato, con un click poi si potrà accedere al canale di provenienza.

In aggiunta nelle storie ora è stato inserita la possibilità di editare in modo basilare le foto, con ritaglio, rotazione e rimozione sfondo, oltre alla possibilità di inserire delle foto personali.

Per ultimo abbiamo la possibilità di regalare Telegram Premium a più persone simultaneamente, il numero di utenti massimo a cui si può regalare è salito a 10, basterà semplicemente accedere alle Impostazioni e selezionare una nuova sezione “Regala Premium” per poi procedere.