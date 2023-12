MD Discount segue le orme di Lidl con una campagna promozionale davvero più unica che rara, al cui interno gli utenti possono trovare tantissime occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, con prezzi economici e dal risparmio assicurato.

Il volantino che i consumatori possono scorgere nei punti vendita di MD Discount è ricco di opportunità di acquisto, con innumerevoli categorie a disposizione di tutti coloro che sono disposti a recarsi personalmente in un negozio fisico dislocato sul territorio nazionale. Solo in determinate occasioni gli acquisti possono essere completati tramite il sito ufficiale (sono indicate comunque nel volantino).

MD Discount: offerte assurde con un volantino mai visto

Da MD Discount potete acquistare ottimi smartphone a prezzi convenienti, sono davvero tantissimi i modelli effettivamente in promozione, a partire da TCL 306, che viene proposto a 79,90 euro, passando per Motorola Moto E22, disponibile a 109 euro, Realme C31 a 109 euro e Xiaomi Redmi 10C a 135 euro.

Gli utenti interessati a prodotti legati all’informatica, invece, potranno pensare di mettere le mani su un notebook HP da 15,6 pollici, che costa 399 euro, oppure un modello di casa Acer da 14 pollici, con processore Intel Core i7, dal prezzo finale di 599 euro, per finire con un prodotto Dell Latitude 5510, notebook da 15,6 pollici con Intel Core i5-10210U, disponibile a 499 euro.

Tutti gli sconti elencati nell’articolo, e molti altri ancora, sono disponibili sul sito ufficiale di MD Discount, che potete trovare direttamente al seguente link.