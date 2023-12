Fastweb, leader italiano nelle telecomunicazioni, continua a sfidare gli standard con la sua connessione ultraveloce. Con i suoi servizi di internet, telefono e televisione, Fastweb ha rivoluzionato completamente il modo in cui le persone vivono e lavorano. Con una rete fibra ottica estesa, fornisce una velocità di connessione davvero impareggiabile e senza interruzioni. Il suo costante impegno per l’eccellenza fanno in modo che essa possa assumere la posizione di riferimento nel panorama dell’evoluzione digitale italiana.

Fastweb Mobile: cosa c’è da sapere

Tra le offerte che Fastweb propone in questi giorni, una delle più vantaggiose è la promo mobile, disponibile al costo di 7.95 euro al mese. Essa prevede:

Chiamate e minuti illimitati per parlare con chi vuoi, senza alcuno scatto alla risposta, verso fissi e mobili nazionali.

Messaggi illimitati;

150 GB di Internet alla massima velocità, per una navigazione senza limiti.

Rete 5G di Fastweb, senza costi aggiuntivi per chi dispone di dispositivi compatibili, così da sfruttare tutta la potenza delle connessioni ultraveloci.

Trasparenza e assenza di vincoli. Le tariffe sono sempre chiare, nessun costo nascosto né alcun vincolo contrattuale;

Minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali, per poter parlare con chi ami, ovunque si trovi;

Servizio roaming incluso verso tutti i paesi compresi Svizzera, Inghilterra ed Ucraina;

App Myfastweb, grazie a cui potrai gestire il tuo credito, consumi e ricariche per un controllo completo e costante;

Corsi Digital Academy, ovvero una vera e propria scuola delle professioni digitali, grazie a cui potrete acquisire le abilità chiave richieste dal dinamico mercato del lavoro.

