Piazza Wifi rappresenta un ambizioso progetto del Ministero dell’Economia e dello Sviluppo che mira a creare una rete internet gratuita, accessibile a tutti, e concepita per migliorare l’accesso alla connessione anche per i turisti. L’obiettivo principale è la digitalizzazione di borghi e luoghi dove l’accesso a Internet potrebbe essere limitato o addirittura inesistente.

Il vantaggio di Piazza Wifi in zone con segnale debole

L’iniziativa nasce dalla volontà di stimolare non solo il turismo ma anche di fornire una connessione gratuita e funzionale alle persone che, per ragioni strutturali o economiche, potrebbero non aver mai avuto accesso a Internet. Questo progetto assume quindi una rilevanza sociale, contribuendo a colmare il divario digitale in aree che altrimenti potrebbero rimanere escluse dalle opportunità offerte dalla connettività.

Per facilitare l’accesso a questa rete, il governo ha sviluppato un’app dedicata. Questa applicazione mappa tutti i luoghi in cui è attiva la connessione Piazza Wifi su scala nazionale. Gli utenti possono semplicemente lanciare l’app su dispositivi Android o Apple per verificare la disponibilità di ripetitori Wifi nella propria area, offrendo un modo immediato e pratico per connettersi gratuitamente.

L’utilizzo della fibra ottica rende il segnale stabile e veloce, sostituendo in alcune situazioni le connessioni 4G delle principali compagnie telefoniche, che potrebbero avere difficoltà in zone con segnale debole. Una volta connessi ai modem che emettono il segnale, gli utenti possono navigare in totale sicurezza sfruttando al massimo la velocità offerta dalla fibra ottica.

Un progetto per tutti dal ministero dell’economia

Attualmente, più di 700 comuni hanno aderito all’iniziativa, dimostrando il crescente interesse e il successo del progetto. Questa iniziativa digitale non solo risponde alle esigenze immediate di connettività, ma rappresenta anche un passo significativo verso la riduzione delle disparità digitali nel panorama italiano.