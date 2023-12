Epic Games Store ha deciso di modificare il proprio regolamento sulla pubblicazione dei giochi al fine di ammettere anche i titoli basati su tecnologia blockchain classificati come “per adulti”. Questa decisione ha suscitato notevole interesse e dibattito nell’ambito del mondo dei videogiochi. Un cambiamento di questo tipo rappresenta un’evoluzione significativa nelle politiche della piattaforma. Questo soprattutto considerando che, fino a poco tempo fa, i giochi basati su blockchain erano oggetto di restrizioni anche su altre piattaforme, come Steam.

Cambio di regolamento per Epic Games

Il catalizzatore di questo cambiamento è stato l’Entertainment Software Rating Board (ESRB), l’ente di classificazione dei videogiochi negli Stati Uniti. L’ESRB ha iniziato a etichettare i giochi basati su blockchain come “per adulti” a causa delle transazioni coinvolte in questo tipo di giochi. È importante sottolineare che questa classificazione non è stata assegnata in virtù della tecnologia blockchain in sé, ma piuttosto della sua implementazione specifica in alcuni titoli.

In particolare, giochi come Gods Unchained e Striker Manager 3 sono stati classificati come “per adulti” dall’ESRB a causa della presenza di elementi play-to-earn e premi in denaro. Questo ha portato inizialmente alla rimozione di tali giochi dalla vendita sulla piattaforma di Epic Games Store, poiché andava contro le regole esistenti della compagnia.

La risposta da parte degli sviluppatori di Gods Unchained, Immutable, è stata proattiva. Hanno dichiarato di essere in contatto con l’ESRB per cercare di modificare la classificazione del loro gioco. Nel frattempo, hanno avviato conversazioni con Epic Games per trovare un modo di reintegrare Gods Unchained, tenendo conto delle nuove regole che ora aprono eccezioni per i giochi basati su blockchain con una classificazione simile.

Continueranno ad esserci restrizioni

Questa mossa da parte di Epic Games Store indica una volontà di adattarsi alle tendenze emergenti nell’industria dei videogiochi. Questo considerando soprattutto il crescente interesse e l’adozione della tecnologia blockchain nel settore. Mentre la decisione di aprire la porta ai giochi basati su blockchain classificati come “per adulti” può sembrare sorprendente, è evidente che Epic Games vuole mantenere un approccio flessibile e consentire l’accesso a titoli innovativi che altrimenti potrebbero essere esclusi.

È, inoltre, importante notare che non tutti i giochi basati su blockchain saranno ora automaticamente accettati sulla piattaforma. Le regole preesistenti rimangono in vigore, come il divieto di facilitare il gioco d’azzardo e altre pratiche indesiderate. Epic Games sembra essere in una fase di transizione, cercando di trovare un equilibrio tra l’adozione di nuove tecnologie e la preservazione di standard etici e legali.