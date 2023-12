PosteMobile rappresenta la migliore soluzione su cui poter fare affidamento, nel momento in cui si fosse alla ricerca di una promozione di buona qualità generale, al giusto prezzo finale di vendita. La soluzione Creami Extra Wow 150 è disponibile in via esclusiva tramite il sito ufficiale, cosicché gli utenti la possano richiedere direttamente online, ricevendo anche la SIM a domicilio.

Da notare, a tutti gli effetti, che i costi iniziali da sostenere sono tutt’altro che elevati, oggi il risparmio è assolutamente di livello da PosteMobile, con un costo di attivazione di 10 euro, a cui aggiungere anche 10 euro di prima ricarica (per un totale, in parole povere, di 20 euro complessivi).

PosteMobile, un risparmio mai visto prima d’ora

Ciò che contraddistingue maggiormente la promozione in oggetto è proprio il prezzo finale di vendita, che corrisponde esattamente a soli 8,99 euro al mese, da versare direttamente con il credito residuo della SIM effettivamente acquistata. Il canone è su base mensile, senza vincoli di durata o limitazioni di vario genere.

Gli utenti che invece vogliono conoscere nel dettaglio tutte le informazioni legate ai contenuti, devono comunque sapere che è possibile mettere le mani su minuti illimitati e SMS infiniti, che corrispondono esattamente a credit illimitati, passando anche per 150 giga di traffico dati al mese, con navigazione non limitata. A differenza di ciò che accade, ad esempio, per ho.Mobile o similari, in questo caso sarà possibile navigare fino a 300 MBps in download, a patto che vi siano le condizioni per farlo.