Oggi vogliamo proporvi il caricatore USB C da 100 W Voltme proposto dalla piattaforma Amazon con uno sconto che supera il 55%.

Il caricatore offre inoltre un totale di 3 possibilità di connessione (2x USB C e 1x USB A) ed è assolutamente compatibile con i prodotti Apple. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Caricatore Voltme USB C 100W in offerta su Amazon

È compatibile con una gamma crescente di dispositivi di nuova generazione (50% di carica in 30 minuti per gli smartphone) con i più recenti protocolli di ricarica rapida PD, QC e PPS. I caricatori veloci USB C di VOLTME adottano la più recente tecnologia GaN III, il che significa anche una minore dispersione di energia in calore. Più piccoli del 38% rispetto al caricatore originale, i transistor GaN hanno un’efficienza energetica superiore al 95%. Il caricabatterie non è molto caldo al tatto.

Caricatore da 100W con 3 porte, compatibile con quasi tutti i dispositivi (Iphone, Android, Macbook, Samsung, Switch…). Dispone di 2 porte USB C e 1 porta USB A. La spina USB VOLTME da 100W è perfetta per gli ultimi smartphone iPhone e Android e per tutti gli altri dispositivi affamati di energia, con uscita a porta singola fino a 100W.

Caricatore 100W USB piccolo, veloce e compatto per i vostri gadget portatili e altri dispositivi, questo adattatore USB c da 100W può caricare più dispositivi in movimento. Grazie a questo caricatore USB-c multiporta, potrete dedicare più tempo al vostro lavoro e meno alla configurazione della vostra postazione. Seguite questo link per averlo al prezzo di 31.69 euro a cui è possibile aggiungere un ulteriore sconto del 10%.