Ho. Mobile, a Natale l'operatore ci delizia con delle promozioni speciali

Ho. Mobile si distingue nel panorama degli operatori telefonici per la sua offerta low cost, appoggiandosi alla rete Vodafone per garantire copertura e qualità del servizio. La strategia commerciale dell’operatore è incentrata su proposte vantaggiose sia per i nuovi clienti sia per coloro che desiderano trasferire il proprio numero da altri gestori, con un focus particolare su offerte che combinano generosi pacchetti di dati con chiamate e SMS illimitati.

Ho. Mobile: le promo disponibili

Per i nuovi numeri, Ho. Mobile propone l’offerta “ho. 6,99€”, caratterizzata da un prezzo mensile competitivo di soli 6,99€. Questa tariffa include 100 GB di traffico dati, chiamate e SMS illimitati, il tutto senza spese di attivazione. I servizi aggiuntivi comprendono opzioni come “Ho. Riparti” per continuare a navigare una volta terminati i Giga, navigazione in hotspot, e varie funzionalità utili come il numero per il controllo del credito residuo e servizi di notifica chiamate.

Per i clienti provenienti da Iliad, Fastweb e altri operatori MVNO, Ho. Mobile ha predisposto tre diverse tariffe. La prima, “ho. 5,99€”, offre 100 GB di traffico dati, chiamate e SMS illimitati a un costo mensile di 5,99€, con gli stessi servizi aggiuntivi inclusi nell’offerta base. La seconda opzione, “ho. 7,99€”, a 7,99€ al mese, amplia l’offerta dati a 180 GB. Infine, la terza opzione, “ho. 9,99€”, al prezzo di 9,99€ mensili, spinge ulteriormente l’offerta a 230 GB. Tutte queste opzioni non presentano costi aggiuntivi e includono i medesimi servizi aggiuntivi, con la garanzia di navigazione sulla rete 4G fino a 30 Mbps.

L’attrattiva delle offerte di Ho. Mobile risiede nella loro chiarezza e semplicità, con una politica di “Zero Extra-Costi” che rende l’offerta particolarmente trasparente per il consumatore. Prima di decidere, tuttavia, è sempre consigliabile confrontare le varie offerte di telefonia mobile disponibili sul mercato.