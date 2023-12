Sono state giornate piuttosto intense per il produttore cinese Honor. Durante la giornata di ieri, l’azienda ha infatti presentato diversi prodotti, tra cui non solo smartphone, ma anche tablet. L’ultimo arrivato in casa Honor è il nuovo Honor Pad 9. Si tratta di un dispositivo appartenente alla fascia media del mercato e presenta comunque delle ottime caratteristiche che lo rendono ideale per visionare in tranquillità i vari contenuti multimediali.

Honor annuncia ufficialmente sul mercato il nuovo tablet Honor Pad 9

Honor Pad 9 è il nuovo tablet di fascia media presentato in queste ore dal noto marchio cinese Honor. Come già detto in apertura, si tratta del secondo prodotto presentato in queste ore dall’azienda, dopo lo smartphone top di gamma Honor 90 GT. Dal punto di vista estetico, la backcover è realizzata in metallo ed è disponibile in diverse colorazioni tra cui una azzurra.

Il design posteriore è piuttosto simile a quello del rivale OnePlus Pad Go. Al centro, infatti, è presente un modulo fotografico di forma circolare. Sulla parte frontale troviamo invece un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 12.1 pollici e con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. A muovere il tutto, è invece presente un processore di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 6 Gen 1.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo tablet di fascia media Honor Pad 9 sarà disponibile all’acquisto per il momento in Cina in diverse colorazioni. Il prezzo partirà da circa 200 euro al cambio attuale per il taglio di memoria da 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Il prezzo massimo sarà di circa 280 euro per il taglio di memoria con 12 GB di RAM e 512 GB di storage interno.