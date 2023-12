In una recente comunicazione, PosteMobile, il ramo di telecomunicazioni del noto gruppo Poste Italiane, ha annunciato importanti modifiche alle condizioni contrattuali per alcuni dei suoi utenti. La variazione interesserà specificamente coloro che hanno attiva l’offerta solo dati con modem 4G, chiamata PosteMobile Casa Web, e sarà aggiunta a partire dal 1° gennaio 2024. L’aspetto più significativo di questa modifica riguarda un aumento del canone mensile, passando dagli standard 19,90 euro a ben 22,90 euro, con un incremento di 3 euro.

Questo adeguamento non sarà limitato ai soli utenti attuali, ma coinvolgerà anche i nuovi clienti che attiveranno il servizio. PosteMobile ha giustificato questa variazione tariffaria come risposta alle profonde trasformazioni nell’ambito economico, sia a livello nazionale che globale, che hanno generato momenti di crisi e un aumento generale dei costi associati alla filiera dei servizi di telecomunicazioni.

Motivazioni all’aumento di PosteMobile

L’azienda ha precisato che l’obiettivo principale di questo aggiustamento tariffario è garantire standard elevati di innovazione e qualità del servizio, cercando al contempo di rispondere alle crescenti aspettative della clientela. L’aumento del canone mensile a 22,90 euro è stato dichiarato necessario per mantenere la sostenibilità economica e continuare a offrire un servizio di alta qualità.

In un gesto atto a limitare gli effetti di questa modifica, PosteMobile ha dichiarato che i clienti interessati avranno il diritto di recedere dal contratto senza dover sostenere penali o costi di disattivazione. La società ha modificato l’intero processo per la richiesta del recesso proprio per rendere più semplice la situazione agli utenti. Coloro, infatti, che desiderano esercitare questo diritto possono compilare il modulo “Richiesta di Cessazione Contratto” e inviarlo via e-mail all’indirizzo postemobilecase@postemobile.it o via fax al numero 800160909. C’è anche la possibilità di inoltrare una classica lettera alla casella postale del gestore (troverete l’indirizzo sulla sua pagina web).

PosteMobile non è il solo operatore ad aver modificato recentemente le proprie tariffe. Molti altri si sono visti costretti ad aumentare il costo delle offerte per rimanere a galla a causa delle sfide attuali economiche. C’è da dire che, la maggior parte, avendo specificato con trasparenza le loro ragioni e le possibilità di recesso hanno comunque dimostrato una continua attenzione alla clientela e alle esigenze degli utenti.