Il produttore tech Motorola si sta preparando per l’arrivo di un nuovo smartphone appartenente alla fascia media del mercato. Si tratta del prossimo Motorola Moto G 2024, successore dunque del modello annunciato sul mercato circa un anno fa. Ora possiamo farci un’idea di come sarà il suo design, dato che il leaker OnLeaks ha realizzato le prime immagini renders.

Motorola Moto G 2024, il leaker OnLeaks rivela il suo possibile design

Nel corso delle ultime ore sono state pubblicate in rete le prime immagini renders del prossimo Motorola Moto G 2024. Come già accennato in apertura, a pubblicare queste immagini è stato il noto leaker OnLeaks. Quest’ultimo ha realizzato le immagini renders in questione in collaborazione con il sito web MySmartPrice.

Come è possibile osservare, sembra che Motorola abbia deciso di non stravolgere nulla dal punto di vista estetico. Il nuovo device dell’azienda, infatti, risulta davvero molto simile al precedente modello. Sul retro abbiamo un modulo fotografico simile composto da due fotocamere, mentre al centro è presente il logo Motorola con al suo interno un sensore biometrico per lo sblocco.

Sulla parte frontale, lo smartphone presenta poi un ampio display con in alto un foro centrale per la fotocamera anteriore. Il pannello dovrebbe essere un IPS LCD con una diagonale da 6.5 pollici. Dal punto di vista dimensionale, lo smartphone misurerà 164.4 x 74.9 x 8.2 mm. Il frame ospiterà infine sul lato destro il tasto di accensione e spegnimento ed il bilanciere del volume ed in basso la porta di ricarica USB Type C e il jack audio da 3.5 mm per le cuffie.