Nel panorama sempre crescente delle tecnologie mobili, Xiaomi ha recentemente annunciato l’arrivo del suo nuovo sistema operativo: HyperOS. Secondo quanto annunciato fino ad ora sembra che questo sistema operativo sia destinato ad essere implementato su oltre 100 smartphone nel corso del 2024. Nonostante la portata significativa di questa notizia, fino a pochi giorni fa, non erano ancora stati svelati i nomi degli smartphone che avrebbero avuto l’onore di ricevere per primi questo nuovo aggiornamento rivoluzionario.

L’attesa è però giunta a termine quando l’account ufficiale di Xiaomi su X ha deciso di condividere la lista degli otto dispositivi che saranno i primi a beneficiare del nuovo HyperOS. Tra questi spiccano i modelli di punta dell’azienda. Infatti, nell’elenco troviamo Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro e Xiaomi 13, insieme a Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T, Redmi Note 12, Redmi Note 12S e Xiaomi Pad 6. Inoltre, l’azienda ha annunciato anche la propria decisione di includere anche il tablet più recente del marchio, il Xiaomi Pad 6. Dimostrando, in questo modo, l’interesse dell’azienda ad estendere l’aggiornamento anche al suo settore tablet.

I primi dispositivi con HyperOS

La notizia ha portato entusiasmo tra tutti gli appassionati della marca, ma non è stata l’unica novità annunciata. Xiaomi ha dimostrato di tenere in considerazione anche il sub-brand Redmi, con l’inclusione di Redmi Note 12 e Redmi Note 12S nella lista dei dispositivi che riceveranno HyperOS. Un gesto questo che ha rafforzato il legame con i fan di Redmi. Inoltre, ha evidenziato la volontà di Xiaomi di fornire aggiornamenti significativi anche ai dispositivi di fascia media.

La tempistica dell’aggiornamento è stata indicata come una finestra non meglio precisata collocata approssimativamente nel primo trimestre del 2024. Questo significa che gli utenti dovranno attendere ancora qualche mese prima di poter godere appieno dei benefici di HyperOS. Con tre mesi ancora in gioco, la speranza è che il rollout avvenga senza intoppi. In questo modo gli utenti potranno sperimentare presto le nuove funzionalità e i miglioramenti offerti dal sistema operativo.

Le novità non sono ancora finite. Oltre agli otto dispositivi precedentemente menzionati, Xiaomi ha annunciato ufficialmente che il recente POCO F5, appartenente al secondo sub-brand dell’azienda, riceverà anch’esso l’aggiornamento a HyperOS. Questa notizia potrebbe indicare un interesse particolare da parte di Xiaomi nel far partire il lancio globale del nuovo sistema operativo proprio con il POCO F5.