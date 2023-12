Se state pensando di cambiare il vostro gestore telefonico e siete alla ricerca di un’offerta ricca e conveniente, l’arrivo delle festività natalizie potrebbe aiutarvi. Infatti, proprio in vista del Natale 1Mobile, l’operatore virtuale che ha saputo conquistare l’attenzione dei consumatori, ha deciso di sorprendere tutti con una nuova fantastica promozione: Flash 220 XMas Edition.

Attenzione però, la nuova promozione 1Mobile sarà disponibile solo per un periodo di tempo limitato, salvo eventuali proroghe. Quindi, consigliamo a tutti gli interessati di procedere subito e non perdere questa fantastica opportunità.

Arriva la super promo natalizia di 1Mobile

Questa particolare offerta, originariamente lanciata nel mese di giugno come promozione estiva, ha dimostrato il suo successo rimanendo disponibile nel catalogo dell’operatore anche dopo il periodo stabilito, ed ora viene presentata a tutti con la sua versione natalizia. La promozione è davvero allettante e prevede uno sconto del 50% sul costo del primo mese, oltre all’attivazione gratuita per chi decide di effettuare la portabilità del proprio numero da un altro operatore (risparmiando così 4,99 euro).

Passando ai dettagli dell’offerta, la Flash 220 XMas Edition include minuti illimitati per chiamate nazionali, 90 SMS verso tutti i numeri nazionali e un generoso pacchetto dati di 220 GB con velocità fino al 4G. Il costo mensile è fissato a soli 4,99 euro per il primo mese, mentre dalla seconda mensilità si applica una tariffa di 9,99 euro. Il contributo di attivazione è gratuito per coloro che optano per la portabilità del numero, altrimenti è di 9,99 euro per i nuovi utenti.

Un elemento che distingue ulteriormente l’offerta di 1Mobile è la partnership tecnica con Effortel, che consente agli utenti di navigare sulla rete Vodafone 4G con velocità impressionanti: fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Questo assicura un’esperienza di connessione rapida e affidabile, migliorando la qualità complessiva del servizio offerto.

Per quanto riguarda l’acquisto di una nuova SIM, 1Mobile ha previsto diverse opzioni. La SIM può essere acquistata presso i punti vendita fisici al costo di 10 euro, oppure può essere ottenuta gratuitamente, così come le spese di spedizione, tramite l‘attivazione online. Questa flessibilità consente agli utenti di scegliere l’opzione che meglio si adatta alle proprie esigenze e preferenze.