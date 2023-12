Se volete mantenere la vostra tazza di The o caffè calda mentre state lavorando al PC, la piattaforma Amazon sta proponendo lo scalda tazza USB marca Legami ad un prezzo molto interessante.

La particolarità di questo scalda tazza è che ha una forma molto divertente, è disponibile infatti a forma di biscotto, di cuore, di gatto e molti altri. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Scalda Tazza USB in offerta su Amazon

Con lo scalda tazza USB Warm It Up a tema Cookie di Legami puoi dire addio ai caffè tiepidi e alle tisane freddine, dimenticati accanto al computer. Ideale per tazze e bicchieri con fondo piatto, è compatibile con tutte le porte USB.

Lo scalda tazza mantiene la giusta temperatura per caffè, latte, acqua e altre bevande durante il giorno. Collega il dispositivo a qualsiasi porta USB. Il materiale è vinile e la grandezza è un cerchio con diametro 10 cm. Il design unico rende questo scalda tazze un’ottima scelta regalo.

Il marchio crea oggetti di qualità sempre diversi, colorati, positivi e divertenti, perfetti per ognuno e per ogni stato d’animo. In Legami puoi sempre trovare il tuo mondo ideale, da scoprire ed esplorare giorno per giorno: un mondo di felicità per quando sei un po’ giù, un mondo di sorprese per quando ti annoi, un mondo di ispirazioni per quando sei a corto di idee, un mondo di emozioni diverse in continua evoluzione. Lo pagherete solamente 9.95 euro seguendo questo link.