Threads, il nuovo social sviluppato dal team di Instagram (Meta), ha finalmente fatto il suo atteso debutto ufficiale nell’Unione Europea dopo alcuni mesi di esclusione dal grande lancio mondiale. L’annuncio di questo attesissimo lancio sviluppo è avvenuto attraverso un avviso sul sito ufficiale di Threads. Qui, un particolare conto alla rovescia ha aggiunto suspense e anticipazione tra gli utenti europei, lanciandoli in un nuovo clima di entusiasmo e curiosità nei confronti di questa innovativa piattaforma.

Il social è stato progettato principalmente per facilitare la condivisione di post di testo con un massimo di 500 caratteri, oltre a consentire agli utenti di condividere foto e video con una durata massima di cinque minuti. Questa caratteristica lo posiziona come un diretto concorrente di Twitter, ora X, offrendo agli utenti una piattaforma diversificata per esprimere idee, pensieri e condividere contenuti multimediali in modo rapido ed efficace. Un elemento chiave di Threads è la sua stretta integrazione con Instagram. Gli utenti possono accedere all’app utilizzando il proprio username di Instagram e con facilità seguire le stesse persone su entrambe le piattaforme. In questo modo viene facilitata la connessione e l’interazione online.

L’arrivo di Threads

Tuttavia, è stato proprio questo legame ad aver portato alla piattaforma ad essere protagonista di una serie di sfide in Europa. Qui, infatti, Meta ha dovuto affrontare le regolamentazioni del Digital Markets Act, approvato nel luglio 2022 e in vigore dal novembre dello stesso anno.

Il Digital Markets Act richiede una maggiore trasparenza e consenso da parte degli utenti per la raccolta e l’uso dei dati. Il processo riguarda soprattutto i casi in cui si combinano dati provenienti da diverse piattaforme, come nel caso di Threads e Instagram. Meta ha dovuto quindi affrontare questa questione “burocratica” per garantire la conformità con le normative europee e diffondere la sua piattaforma anche in Europa.

Quindi, come già detto, anche se il lancio mondiale di Threads è avvenuto la scorsa estate, l’accesso ufficiale per l’UE è stato rimandato. L’esclusione temporanea dell’Unione Europea aveva deluso tutti gli utenti europei che attendevano con ansia il lancio della nuova piattaforma. Ora però finalmente la piattaforma è arrivata anche in Europa. A partire dal 14 dicembre l’app, infatti, tutti gli utenti potranno godere dei servizi offerti dal nuovo social network collegato ad Instagram. L’apertura ufficiale di Threads nell’UE segna un passo significativo nella sua espansione globale. Inoltre, offre agli utenti europei l’opportunità di sfruttare appieno le sue funzionalità innovative.