La collaborazione di lunga data tra la Polizia di Stato e automobili Lamborghini ha raggiunto un nuovo apice con la recente consegna di una spettacolare Urus Performante. Questo entusiasmante evento si è svolto il 12 dicembre a Roma, nella suggestiva cornice di Piazza del Viminale, dove Stephan Winkelmann, il Chairman e CEO di Lamborghini, ha personalmente consegnato le chiavi della supercar al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e al Capo della Polizia, Vittorio Pisani. La cerimonia ha sottolineato il consolidato impegno di Lamborghini nel supportare le forze dell’ordine, un partenariato che dura da ben 20 anni.

La nuova Urus Performante, destinata a entrare in servizio nel 2024, rappresenta un ulteriore passo avanti nella flotta della Polizia Stradale. Unione di potenza e design raffinato, il super SUV si affianca alla già presente Huracán LP610-4. Quest’ultima specializzata nei servizi speciali come il trasporto urgente di organi e plasma. La scelta di Lamborghini per fornire alle forze dell’ordine veicoli ad alte prestazioni sottolinea l’impegno comune per la sicurezza e la rapidità nelle operazioni di emergenza.

La nuova Lamborghini Urus per la Polizia

La Lamborghini Urus Performante è dotata di un motore V8 biturbo da 666 cavalli, in grado di generare una coppia di 850 Nm a regimi compresi tra 2.300 e 4.500 giri/min. Questo gioiello italiano accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi, raggiungendo una velocità di punta di 306 km/h. Il veicolo è stato adattato su misura per soddisfare le esigenze specifiche della Polizia Stradale. Il Centro Stile Lamborghini ha curato la progettazione della livrea, che fonde il caratteristico “Azzurro Polizia di Stato” con il bianco, arricchito da fasce tricolori su brancardi e linea di cintura.

L’attenzione ai dettagli per l’utilizzo in servizio è evidente anche all’interno del veicolo. L’abitacolo è stato personalizzato con elementi progettati per migliorare l’efficienza e la sicurezza durante le operazioni di polizia. Loghi riflettenti della polizia adornano le portiere, mentre sul tetto spicca una barra luminosa a 360 gradi. Quest’ultima è completa di LED blu per garantire visibilità in ogni situazione. Particolare attenzione è stata dedicata all’equipaggiamento interno, con l’inclusione di un cassetto blindato per l’arma e un defibrillatore per gli interventi di pronto soccorso.

La nuova Urus rappresenta, quindi, la quintessenza della collaborazione tra automobili Lamborghini e la Polizia di Stato. Questo modello incarna la potenza, l’eleganza e la funzionalità necessarie per svolgere con successo le missioni di pubblica sicurezza. La presenza di questa supercar nelle strade è una testimonianza tangibile dell’impegno congiunto nel garantire la sicurezza e la protezione della comunità.