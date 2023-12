Utilizzi ancora cuffie con il filo? Le tue vecchie non sono più usabili o ti donano un suono offuscato? Sarebbe ora di cambiare e acquistare un modello nuovo e tecnologicamente avanzato che ti faccia apprezzare la musica e che non cambi le voci quando effettui una chiamata.

Le cuffie Sony Wireless modello WF-C500 offrono un’esperienza di ascolto straordinaria, con una serie di caratteristiche progettate per garantire comfort, qualità audio superiore e una connessione senza problemi. Questi auricolari fantastici sono in vendita su Amazon con uno sconto pazzesco: il prezzo è stato abbassato del 53% arrivando a soli 46,99 euro invece che 99,99 euro.

Cuffie Sony: grandiosa potenza e comodità

La vestibilità di queste cuffie è stata progettata con cura per adattarsi saldamente e comodamente alle tue orecchie. La forma arrotondata, senza spigoli, contribuisce a un comfort duraturo, consentendoti di concentrarti esclusivamente sulla tua musica. Il Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) integrato è una tecnologia che riporta la musica digitale il più vicino possibile alla registrazione originale. Puoi personalizzare ulteriormente la tua esperienza audio utilizzando l’impostazione EQ disponibile sull’app Sony Headphones Connect, permettendoti di adattare il suono alle tue preferenze personali.

La connessione Bluetooth è stabile e affidabile, grazie al chip Bluetooth avanzato, al design ottimizzato dell’antenna e alla bassa latenza audio. La funzione Fast Pair per Android e Swift Pair per Windows 10 semplifica il processo di accoppiamento, rendendo l’esperienza utente ancora più intuitiva. Le cuffie Sony sono anche pronte per affrontare gli imprevisti, con una resistenza all’acqua IPX4 che le protegge dagli schizzi e dal sudore. Puoi continuare a muoverti al ritmo della musica senza preoccuparti degli agenti atmosferici.

La durata della batteria è impressionante, fino a 20 ore di ascolto (10 ore dalle cuffie wireless Sony e altre 10 ore dalla custodia). Inoltre, la ricarica rapida consente di ottenere 60 minuti di riproduzione con soli 10 minuti di carica, garantendo che la musica non si fermi mai, anche quando sei di fretta. Grazie alle cuffie Sony, puoi goderti la libertà di ascoltare tutto il giorno, con una comodità senza pari. Acquistale al più presto e approfitta dello sconto, presta attenzione perché potresti perdere l’offerta da un attimo all’altro.