Vodafone, prezzi in aumento: quali offerte saranno rimodulate dal 16

È sempre tempo di cambiamenti nel mondo della telefonia mobile e su questo non ci sono misteri di alcun genere. Purtroppo capita ogni giorno di ritrovarsi di fronte ad una rimodulazione e uno dei gestori purtroppo più inclini a tutto questo è sicuramente Vodafone.

La celebre azienda infatti a partire dal prossimo 16 dicembre vedrà un aumento dei prezzi per alcune promozioni tra cui anche la Family+. Quest’ultima, che vanta tutti i contenuti al suo interno, passerà da 9,99 € a 12,98 € al mese.

Chiunque non dovesse avere intenzione di accettare le rimodulazioni, potrà recedere il contratto passando ad un altro operatore entro il 15 gennaio 2024. Il tutto senza nessun costo aggiuntivo o penale per la disattivazione dell’offerta in maniera anticipata.

Vodafone, ecco il messaggio che sta arrivando a tantissimi utenti dallo scorso mese di novembre

“Vodafone ha annunciato un aumento del costo di alcune offerte mobili ricaricabili. La variazione, pari a 1,99 euro al mese, entrerà in vigore a partire dal rinnovo successivo al 16 dicembre 2023.

L’azienda ha spiegato che la decisione è stata presa a seguito di “mutate condizioni economiche e di mercato”, che hanno portato dunque al necessario adeguamento dei costi mensili.

I clienti che sono stati interessati da quest’aumento potranno esercitare il diritto di recesso senza alcuna penale ed entro il 15 gennaio 2024. Per poterlo fare, sarà necessario l’invio di una raccomandata A/R, di una PEC o magari compilare un modulo online che si può trovare sul sito di Vodafone.

In alternativa, i clienti potranno decidere di cambiare gestore mobile senza costi aggiuntivi alcuni.