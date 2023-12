Amazon è sempre pronta a far sognare gli utenti con il lancio di spettacolari offerte e campagne promozionali, anche applicate direttamente su modelli di buona qualità generale, o comunque prodotti dall’elevato interesse quotidiano: è questo il caso del power bank con capienza di 10’000mAh, che vi aiuterà ad estendere al massimo l’autonomia residua dei vostri dispositivi elettronici.

Il power bank, nonostante comunque gli smartphone abbiano una batteria sempre più capiente, è fondamentale nell’idea comunque di non avere la classica ansia da ricarica, che potrebbe coinvolgervi nel lungo periodo. Il modello attualmente in promozione su amazon è a marchio INIU, prevede una capienza di 10’000mAh, ed è ovviamente compatibile con qualsiasi smartphone o dispositivo elettronico in circolazione.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Amazon da pazzi con il power bank in super promozione

Per riuscire a risparmiare al massimo sull’acquisto del power bank, dovete prima di tutto aprire il link che trovate inserito qui sotto ed applicare il coupon che trovate inserito direttamente in pagina. In questo modo andrete a spendere all’incirca 15,99 euro, approfittando prima dello sconto del 39% applicato da Amazon, e poi di un ulteriore 20% (che è esattamente l’ammontare del coupon applicato).

Compralo su Amazon

Preso atto della sua compatibilità con ogni prodotto in commercio, il power bank presenta una ricarica a 3A, con 3 uscite nella parte posteriore: due porte USB-A classiche ed una USB-C di ultima generazione. La sua portabilità raggiunge i massimi livelli, grazie a dimensioni di 13,21 x 6,86 x 1,27 centimetri, ed un peso che comunque è di soli 198 grammi, ciò gli permetterà di non appesantire troppo lo zaino o similari, mantenendo inalterate le prestazioni.