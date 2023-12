Unieuro mette fuori gioco tutte le dirette concorrenti del mercato con il lancio di una spettacolare campagna promozionale, più unica che rara, sopratutto per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo della merce effettivamente messa a disposizione del consumatore finale che deciderà di recarsi in negozio, oppure di affidarsi al sito ufficiale dell’azienda.

Il risparmio è assolutamente dietro l’angolo per tutti coloro che vogliono avere il massimo, con il minimo sforzo; nel momento in cui si acquisterà ad esempio uno smartphone di ultima generazione, è bene sapere che la variante a disposizione sarà completamente sbrandizzata, in questo modo gli aggiornamenti saranno molto più tempestivi, ed in parallelo che si potrà fare affidamento sulla solita garanzia della durata di 24 mesi.

Unieuro inarrestabile con le offerte del momento

E’ tempo di SottoCosto in casa Unieuro, con l’attuale campagna promozionale, infatti, gli utenti possono approfittare di una importantissima selezione di sconti attivi fino al 16 dicembre, ma attenzione che le scorte saranno limitate. Gli smartphone in promozione sono innumerevoli, e partono ad esempio dall’Apple iPhone 14, che ha un costo di 699 euro, per salire poi verso il bellissimo Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, disponibile a 949 euro.

La fascia media della telefonia è ugualmente coinvolta con gli sconti legati a Google Pixel 7A e Galaxy A54, entrambi acquistabili dal pubblico a 399 euro, oppure anche il buonissimo galaxy A34, il cui prezzo finale è di 339 euro. Ogni altro sconto del volantino Unieuro viene rimandato direttamente alla pagine sottostanti o il sito ufficiale.