Il carcere rischiate se decidete di guardare sky e DAZN gratis, iniziando sin da subito ad abbracciare il mondo dell’IPTV, un fenomeno illegale che sta letteralmente portando via miliardi di euro a tutto il sistema calcio, ma non solo. Basti pensare, infatti, che secondo le stime di DAZN, la sola scorsa stagione la perdita è stata di un miliardo circa, considerando non solo l’azienda televisiva, anche tutto ciò che la circonda.

Il Governo italiano è assolutamente consapevole del fenomeno, e sta cercando in tutti i modi di tamponare una terribile fuoriuscita, che oggi coinvolge anche circa 18 milioni di utenti su tutta la penisola nostrana. Uno dei più grandi problemi riguarda l’individuazione della persona che sta commettendo l’illecito, per questo motivo si è pensata ad una soluzione iniziale più ampia, che porta all’interruzione della trasmissione del segnale, entro 30 minuti dall’avvio della stessa. Il compito spetta all’AGCOM, la quale andrà ad intimare all’operatore telefonico di stoppare sin da subito il segnale.

IPTV: quali sono le multe e le sanzioni

Gli utenti che invece dovessero decidere di proseguire nell’illecito, devono comunque sapere che rischiano non poco, infatti lo stesso Governo ha innalzato il livello delle sanzioni, raggiungendo un punto di partenza di 516 euro, fino ad oltre diverse migliaia di euro. I recidivi, o coloro che venissero scoperti nella trasmissione del segnale, andrebbero a rischiare anche mesi ed anni di carcere.