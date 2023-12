Play Store di Google entra nello spirito natalizio, mettendo sin da subito sul piatto alcune delle migliori offerte del momento, con gli utenti che si ritrovano ad avere giochi e app gratis in esclusiva da poter scaricare liberamente sul proprio dispositivo mobile.

L’occasione per risparmiare è davvero molto ghiotta, ma dovete comunque sapere che ad oggi sul Play Store non esiste una pagina dalla quale è possibile accedere a tutte le migliori offerte, per questo motivo trovate nel nostro articolo un riepilogo di ciò che effettivamente vi attende nella giornata.

Iscrivetevi quanto prima al canale Telegram ufficiale, così potrete avere le offerte Amazon sul vostro smartphone, ed anche i nuovi codici sconto in esclusiva.

Play Store, spettacolari offerte con i prezzi migliori del momento

Sono davvero tantissimi i giochi a disposizione sul Play Store, si parte ad esempio da una serie di titoli dall’elevato spessore, tutti disponibili in modo completamente gratuito, come Colonies Pro (LINK), ma anche Rogue Hearts (LINK) o The Hearts Pro (LINK). Volendo invece investire un basso quantitativo di denaro, potrete mettere le mani su Dysmantle, che oggi ha un costo di 5,99 euro (LINK).

Parlando invece di applicazioni in promozione, si possono acquistare FTP Server, ad un prezzo di 0,99 euro (LINK), ma anche WiFi Signal Strenght Meter Pro, che ha un costo sempre di 0,99 euro (LINK), passando per Who is on my WiFi Pro, disponibile a 0,99 euro (LINK). L’unica soluzione gratuita va a riguardare un icon pack, Ramka, che potete trovare qui.

Da notare che tutti gli sconti attivati sono disponibili solo per poco tempo, per questo motivo velocizzate al massimo la scelta.