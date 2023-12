Fastweb batte Vodafone, 7 EURO al mese e 90 giorni gratis

Gli ultimi mesi si sono dimostrati una miniera di nuovi clienti per Fastweb che infatti ha lanciato la sua offerta migliore.

La Mobile, questo il suo nome, è in grado di offrire agli utenti ben 150 giga al mese per navigare sul web usando il 5G gratis. Oltre a questo ci sono minuti senza limiti verso tutti i gestori. Il prezzo mensile consiste in una cifra di soli 7,95 € al mese ma bisogna anche ricordare che ci sono 3 mesi gratis. Si comincerà a pagare dunque dal quarto mese in poi.

Fastweb, le risorse e tutti i vantaggi che si hanno nel sottoscrivere la Mobile

Dopo aver sottoscritto questa offerta e aver ricevuto a casa la scheda, si potrà procedere all’attivazione. Il tutto avverrà in sicurezza e rapidità utilizzando due soluzioni alternative al solito video di riconoscimento, ovvero lo SPID e la propria carta d’identità elettronica.

In più gli utenti potranno restare in contatto con le persone che amano anche se si troveranno all’estero. Con Fastweb non si pagano infatti le chiamate verso più di 60 destinazioni nel mondo. Inoltre ci sono anche 8 GB al mese utili per navigare in roaming nel Regno Unito, in Svizzera e in Ucraina, senza costi aggiuntivi.

Da ricordare che il 5G è incluso gratuitamente all’interno dell’offerta e che viene attivato in automatico solo usando uno smartphone che sia compatibile con lo standard 5G riservato da Fastweb. Sono diverse le aree in Italia coperte dal servizio, ma ricordiamo che dove non ci sarà copertura sarà praticamente inutile avere questa risorsa.