I prezzi attivati da Euronics sono a conti fatti i migliori in circolazione, sopratutto per la possibilità di accedere ad una infinità di sconti speciali, che riducono ulteriormente la spesa da sostenere, senza doversi minimamente preoccupare della qualità dello sconto, o comunque del dispositivo che sarà possibile aggiungere al proprio carrello.

Gli interessati all’acquisto devono comunque sapere che gli stessi ordini sono tranquillamente effettuabili in ogni singolo negozio, senza particolari differenze di socio in socio, ciò sta a significare che sarà strettamente possibile recarsi praticamente ovunque in Italia, ed avere le medesime possibilità di risparmio.

Euronics, che occasioni con questo volantino

Fino al 7 dicembre lo speciale Telefonia di Euronics vuole invogliare il pubblico all’acquisto di innumerevoli smartphone di fascia medio-alta, come ad esempio il bellissimo Motorola Razr 40 Ultra, che oggi ha un costo di soli 999 euro. Riuscendo comunque a convincere lo stesso consumatore a mettere le mani su modelli anche molto più economici, come potrebbero essere Realme 11 5G, Realme C55, Realme C53, Realme C51, Redmi 12, Redmi A2 o similari.

Volendo invece restare nella fascia media della telefonia mobile, il consiglio è di puntare forte su alcuni prodotti altrettanto unici: Realme 11 Pro+ 5G, che costa 429 euro, oppure anche Xiaomi 13T che oggi viene commercializzato a soli 499 euro.

Le offerte del volantino Euronics non terminano chiaramente qua, e per coglierle tutte al volo vi raccomandiamo di aprire le pagine che abbiamo inserito direttamente nel nostro articolo. In caso contrario potete decidere di aprire subito