VeryMobile, l’operatore virtuale low cost di WindTre continua a far parlare di sé con una nuova offerta super vantaggiosa per un numero selezionato di clienti.

Parliamo di un gruppo di clienti selezionati, in quanto la promo sarà valida solamente per coloro che già posseggono un’offerta attiva con 250 GB di traffico dati mensile, come Very 8,99 250 Giga.

Ma vediamo in dettaglio di cosa si tratta, quali sono i prezzi e tutti i servizi inclusi.

VeryMobile: la promo esclusiva per gli utenti selezionati

La promozione VeryMobile di cui vi parleremo, ha un prezzo mensile di 10,99 euro. Essa, non prevede alcun costo di attivazione e consente di accedere a grandi vantaggi e numerosi servizi, quali:

Minuti illimitati e chiamate senza scatto la risposta verso tutti i numeri fissi e mobili;

verso tutti i numeri fissi e mobili; Sms senza limiti verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; Internet illimitato alla massima velocità del 4G . Potrete Infatti contare su una connessione stabile e assolutamente garantita;

alla massima velocità del . Potrete Infatti contare su una connessione stabile e assolutamente garantita; Fino a 30 mbps di velocità in download e 30 mbps di velocità in upload;

in download e 30 mbps di velocità in upload; 11,7 GB di traffico dati extra utilizzabile in roaming per i paesi dell’ Unione Europea.

Come detto, potranno accedere alla promozione solamente un gruppo di clienti selezionati. Tanto è vero che per attivare l’offerta bisognerà accedere all’App ufficiale di VeryMobile.

Chi può accedere alla promozione

Per verificare se si è idonei ad attivare la suddetta promozione, basterà accedere alla sezione “Offerta” dell’app ufficiale dell’operatore telefonico e cliccare sulla voce “Gestisci offerta”.

Nel caso in cui risulterete idonei apparirà, sulla schermata principale, un banner. Cliccando su quest’ultimo verrete indirizzati ad una pagina per l’attivazione della nuova offerta.

Una volta effettuati tutti i passaggi, il costo della promo verrà scalato in automatico dal vostro credito residuo.

Non sappiamo ancora se l’offerta sarà resa disponibile in seguito per tutti i clienti, in ogni caso non tarderemo ad aggiornarvi.

Quindi…Restate sintonizzati!