Sono in arrivo alcune interessanti novità per quanto riguarda il motore di ricerca di Microsoft. Infatti, mentre gli utenti attendono di scoprire come Windows 11 permetterà loro di disattivare Edge e Bing per rispettare il DMA dell’Unione Europea, Microsoft ha annunciato una nuova funzionalità. La notizia è arrivata tramite il canale Canary. Qui è stata annunciata una nuova utile funzionalità che sarà legata al browser web di Microsoft. Su Microsoft Edge per Desktop, infatti, sta per fare capolinea una funzionalità che permetterà agli utenti, quando proveranno a caricare un file su internet, di utilizzare il proprio smartphone come possibile fonte.

L’upload smartphone di Microsoft Edge Desktop

Dunque, grazie a questa nuova funzione, si potranno integrare computer e smartphone. Infatti, quando dovremmo caricare un file su internet, basterà cliccare sulla dicitura “Upload from Mobile”. In questo modo sarà possibile ottenere un codice univoco che permetterà a tutti gli utenti di navigare con il proprio smartphone per poter trovare il file in questione che si intende caricare online.

Proprio nelle ultime ore sono inoltre apparse in rete alcune interessanti novità in merito. Queste fanno riferimento soprattutto a come l’azienda di Redmond ha intenzione di gestire questa nuova feature. Per quanto riguarda però la funzione e il suo utilizzo, Microsoft sembra essere pronta a limitare l’upload a livello prettamente numerico. Dunque, si fa riferimento a tutti gli utenti che apriranno il link da browser mobile diversi da Edge. Quindi, detto in altre parole, tutti gli utenti che vorranno utilizzare in modo illimitato questa nuova funzione e non avere limiti al numero di volte in cui sarà possibile utilizzarlo, dovranno installare Microsoft Edge sul proprio smartphone. Solo una volta che gli utenti avranno installato l’app di Microsoft Edge sul proprio smartphone potranno procedere senza alcun intoppo.

Dunque, dopo i limiti dell’utilizzo rivelati per Bing AI su altri browser rispetto ad Edge, Microsoft sembra essere pronta a far gola ad alcuni utenti con una nuova feature. Seguendo queste informazioni, basterà solo convincere gli appassionati ad abbandonare i motori di ricerca Chrome e Safari che, come sappiamo, sono tra i più apprezzati, amati ed utilizzati dagli utenti a livello mondiale.