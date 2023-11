Iliad continua la sua ricca e vantaggiosa campagna promozionale nell’ambito delle comunicazioni in Italia anche dopo il Black Friday. In questi giorni finali del mese di novembre, gli utenti che decidono di passare al provider francese possono certamente scegliere delle valide offerte per la telefonia mobile, ma possono anche optare per alcune proposte legate alla telefonia fissa.

Iliad, la migliore promozione per la Fibra ottica e la telefonia fissa

Da mesi, infatti, Iliad assicura una soluzione molto efficace per gli utenti che desiderano attivare un piano per la Fibra ottica in casa. La principale promozione domestica del gestore si chiama Iliad Box ed offre benefici sia per i consumi che per i prezzi mensili.

Il pacchetto della Iliad Box prevede in primo piano la possibilità di effettuare connessione internet illimitata con velocità che arrivano sino a 4 Gbps e con la tecnologia della FTTH. In aggiunta, gli utenti potranno anche ricevere chiamate senza alcun limite verso tutti i numeri in Italia e senza scatto alla risposta.

Vantaggioso il prezzo di rinnovo mensile della Iliad Box con una tariffa base dal valore di 24,99 euro ogni mese, con la sola aggiunta di una componente una tantum pari a 29,99 euro per l’attivazione della rete domestica.

Scegliendo la Iliad Box vi è inoltre un vantaggio per chi ha già con il provider francese una promozione attiva per la telefonia mobile. Anziché un costo mensile pari a 24,99 euro, gli utenti pagheranno per la Fibra soli 19,99 euro al mese con prezzo bloccato e senza alcun pericolo di rimodulazioni future per la componente della telefonia domestica.