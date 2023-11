Iliad, il servizio gratuito che tutti vogliono è incluso nella GIGA 150

Iliad dimostra la sua grande forza ogni mese proponendo offerte sul suo sito ufficiale dove infatti sono rappresentate tutte le soluzioni disponibili, sia per alcuni utenti che per altri.

Il famoso provider infatti dispone di offerte sia per quel che riguarda la telefonia mobile che per quel che riguarda la telefonia fissa. Se avete già sentito parlare della Giga 150, ecco in cosa consiste.

Iliad vanta la migliore offerta in assoluto, ecco la Giga 150 con il 5G gratis

Inizialmente gli utenti facevano fatica a credere che non ci fosse un tranello dopo la sottoscrizione di una promo di Iliad. Effettivamente il gestore non ha mai riservato brutte sorprese a nessun cliente, rendendo tutti peraltro fieri di aver scelto una soluzione tra le tante. La stessa cosa sta accadendo nel caso dell’ultima Giga 150, promozione mobile che al suo interno pullula di contenuti.

Ci sono infatti minuti e messaggi in quantità e soprattutto tantissimi giga con un servizio offerto gratis. Iliad garantisce minuti ed SMS illimitati verso qualsiasi provider fisso o mobile e 150 giga per la navigazione Internet sfruttando la rete 5G. Quest’ultima è offerta totalmente gratis siccome non ci sarà alcun sovrapprezzo da pagare.

Da ricordare ovviamente che per usufruirne, bisognerà avere uno smartphone compatibile con il 5G. La stessa cosa vale per il luogo in cui verrà utilizzato il telefono con l’offerta attiva: dovrà essere coperto da questo standard di rete.

Arrivando poi ai costi di attivazione, solo la prima volta, gli utenti Iliad dovranno pagare altri 9,99 €. La prima ricarica sarà dunque da 20 €.