A quanto pare nel mondo delle IA ha deciso di tuffarcisi anche Amazon, l’azienda di e-commerce sembra infatti volersi unire ai grandi colossi e dare una degna risposta in quella che dapprima sembrava una rincorsa alla tecnologia innovativa mentre ora è più una gara a chi offre la soluzione migliore.

Effettivamente le realtà consolidate sono tante, da OpenAI con ChatGPT, a Google con Bard, passando ovviamente da Microsoft e XAI di Musk, i modelli di linguaggio di grandi dimensioni stanno conquistando il mondo e ogni azienda vuole dire la sua, ecco dunque che Amazon stando a quanto detto da due informatori di Reuters starebbe investendo grosse somme di denaro nello sviluppo del suo LLM che possa competere senza problemi con quello di OpenAI.

Un modello gigantesco

Stando alle indiscrezioni Amazon starebbe veramente pensando in grande, infatti il suo modello sarebbe in fase di addestramento con la possibilità di contare su 2000 miliardi di parametri diversi, giusto per intenderci GPT 4 di OpenAI può arrivare ad un massimo di mille miliardi, dunque un valore doppio.

Il team che si occupa di questo sviluppo sarebbe nel dettaglio capitanato da Rohit Prasad, ex capo di Alexa, il quale farà rapporto direttamente all’amministratore delegato Andy Jassy. Prasad stando a quanto emerso, avrebbe coinvolto nel progetto ricercatori che in passato avevano lavorato anche su Alexa AI.

Si tratta solo di una questione di tempo, la società si è convinta a progettare un sistema decisamente più importante rispetto ai piccoli modelli precedenti a cui aveva lavorato e stando alle info il risultato sarà molto importante.