Una delle ultime offerte di rete mobile super interessanti di Very Mobile è Very Super Flash. Anch’essa, come da tradizione dell’operatore, ha un costo per il rinnovo mensile molto basso ma include comunque tanti giga per navigare e non solo. Tutti coloro che la vogliono attivare, però, rimangono soltanto pochi giorni. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Super Flash, ultimi giorni per poter attivare questa super offerta

Tutti gli interessati ad attivare l’offerta mobile Very Super Flash avranno pochissimi giorni. Come riportato sul sito ufficiale dell’operatore virtuale, infatti, questa super offerta sarà attivabile soltanto per altri sei giorni. Si tratta, come da tradizione di Very Mobile, di un’offerta davvero unica e imperdibile.

Ogni mese, infatti, gli utenti che la attiveranno potranno sfruttare 120 GB per navigare in tranquillità con una connettività fino al 4G. Oltre a questo, gli utenti che attiveranno Very Super Flash potranno inoltre usufruire di minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

Il costo che gli utenti dovranno sostenere per poter avere tutto questo bundle è di appena 5,99 euro al mese. Gli utenti non dovranno poi sostenere nessun costo sia per la scheda sim, sia per l’attivazione sia per la spedizione. Ricordiamo però che si tratta di un’offerta di tipo operator attack. Questo vuol dire che è principalmente rivolta a tutti i nuovi clienti dell’operatore che richiederanno la portabilità del proprio numero da alcuni specifici operatori. Tra questi, ricordiamo che sono inclusi Iliad, PosteMobile, Fastweb e CoopVoce.