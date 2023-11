Gli sconti per il Black Friday di Euronics sono davvero tra i migliori in circolazione, gli utenti sono certi di poter mettere le mani su prodotti di alto livello, ed allo stesso tempo riuscire comunque a risparmiare molto di più di quanto non avrebbero mai immaginato.

Da Euronics i prezzi sono in fortissimo ribasso rispetto al passato, ma sopratutto la nostra attenzione è attratta dalla scelta dell’azienda di rendere la promozione disponibile praticamente ovunque, un plus non da poco che amplia al massimo le possibilità di acquisto del consumatore finale, che non si ritrova a dover sottostare a differenze di vario genere.

Euronics, con le offerte Black Friday si può spendere poco

Ancora pochissimi giorni a disposizione degli utenti per approfittare del volantino di casa Euronics, al cui interno si possono trovare incredibili offerte speciali dai prezzi quasi mai visti prima d’ora in Italia. Sono tantissimi gli smartphone di fascia media in promozione, già in prima pagina scoviamo una delle occasioni più interessanti, applicata su Galaxy A54 5G, che ha un costo di soli 349 euro, oppure è possibile optare anche per un ottimo dispositivo Apple, quale può essere iPhone 12, disponibile a 599 euro.

Riducendo la spesa generale si possono comunque incrociare innumerevoli prodotti a prezzi convenienti, quali possono essere Realme 11 Pro+ 5G a 429 euro, Redmi Note 12 Pro a 259 euro, oppure anche Realme 11 5G, che costa 269 euro, per finire con Realme C55, il più economico della combriccola, a 189 euro. Gli ordini sono effettuabili anche online sul sito.