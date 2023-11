L’operatore virtuale 1Mobile è divenuto famoso nel mercato telefonico per le sue numerose promozioni capaci di soddisfare le esigenze economiche di ogni singolo utente. Ogni servizio è stato studiato per offrire affidabilità e trasparenza. Coloro che sottoscrivono un abbonamento dato dal gestore, potranno contare sulla velocità e sulle performance date dalla rete Vodafone. Secondo le analisi quest’ultimo operatore è il migliore per quanto riguarda la copertura del territorio nazionale. Cosa significa? Che si avrà a disposizione sempre una connessione performante ovunque si vada.

La squadra di 1Mobile è composta da un gruppo di professionisti qualificati che si impegna con costanza per soddisfare i bisogni di tutti i clienti in ogni momento. Proprio questo impegno è, oltre ovviamente ai prezzi molto economici, e ciò che ha convinto tantissimi utenti a passare a questo gestore telefonico.

1Mobile e l’offerta Super 80

1Mobile mette a disposizione servizi altamente qualificati utilizzando le tecnologie più avanzate disponibili all’interno del mercato telefonico. Ogni tariffa è studiata in ogni minimo dettaglio sia per accontentare i privati che le aziende. Tra le tante proposte, una delle più convenienti è la Super 80.

Si tratta di un’offerta molto vantaggiosa per coloro che non usano tantissimo il proprio smartphone oppure che ne hanno un secondo per motivi di lavoro. Attivandola si hanno a disposizione 80 giga per navigare online in 4G, minuti illimitati per telefonare chiunque si voglia e 80 messaggi inviabili a qualunque numero, sia fisso che mobile. L’attivazione è gratuita per i nuovi utenti che effettuano la portabilità da WindTre, Vodafone, TIM, Iliad e dagli MVNO. La spesa mensile è di soli 5€ per il primo mese, poi si passerà dal secondo mese ad una tariffa 6,99€. In qualsiasi momento potrai controllare l’addebito della spesa tramite la comodissima applicazione 1Mobile, attraverso il quale potrai effettuare anche le ricariche, oltre che a monitorare i consumi giornalieri.

A differenza di alcuni operatori, i costi descritti sono esattamente quelli che ci si dovranno aspettare, non ci sono infatti spese nascoste in cui potreste intercorrere. Per il gestore vige la totale trasparenza. Prima di attivare una qualsiasi offerta, vi suggeriamo di valutare attentamente le proprie esigenze telefoniche, magari andando nelle impostazioni del proprio smartphone per rendersi conto di quanti minuti o dati Internet si consumano solitamente. In questa maniera, sarà più facile selezionare la promozione migliore.