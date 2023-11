Per tutti coloro che avevano intenzione di passare al noto operatore telefonico Lycamobile, ora sarà possibile attivare una nuova offerta mobile. L’operatore ha infatti da poco reso disponibile una nuova super offerta denominata Lycamobile Italy Teal. Vediamo qui di seguito cosa ha da offrire.

Lycamobile, arriva ufficialmente la nuova offerta mobile Lycamobile Italy Teal

L’operatore telefonico virtuale Lycamobile ha da poco reso disponibile una nuova super offerta, ovvero Lycamobile Italy Teal. Quest’ultima è ora infatti disponibile all’attivazione di tutti i nuovi clienti dell’operatore. In realtà, come hanno segnalato i colleghi di Mondomobileweb.it, si tratta in sostanza della stessa offerta Lycamobile Italy Orange, dato che il bundle ed i prezzi sono pressoché gli stessi.

L’operatore virtuale sembra infatti che abbia deciso semplicemente di cambiare il nome di quest’ultima offerta. Gli utenti che attiveranno Luca Italy Teal potranno quindi utilizzare ogni mese fino ad addirittura 300 GB di traffico dati per navigare. Oltre a questo, gli utenti avranno a disposizione ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

Il costo che gli utenti dovranno pagare per usufruire di tutto questo è di appena 7,99 euro al mese. L’offerta è attivabile da tutti i nuovi clienti dell’operatore virtuale, sia da chi attiva un nuovo numero sia da chi richiede la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Ricordiamo che con Lycamobile gli utenti potranno navigare su rete 4G di Vodafone ad una velocità massima pari a 60 mbps sia in download sia in upload.