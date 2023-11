WhatsApp è una delle applicazioni più scaricate e utilizzate in Italia e quasi tutti gli utenti che possiedono uno smartphone chattano grazie a quest’app.

L’app di Meta è così famosa, e non solo in Italia visto che è presente in circa 160 paesi e possiede un bacino di utenti di circa 2,3 miliardi, grazie alla sua capacità di essere un’applicazione tutto fare.

Ciò significa che tramite WhatsApp si possono svolgere molte più azioni, e non solo il semplice scambio di messaggi. Ricordiamo infatti gli aggiornamenti più recenti che hanno permesso agli utenti di personalizzare gli avatar e di creare dei canali da seguire.

Nonostante WhatsApp goda di una fama incredibile non tutti gli utenti conoscono tutti i trucchi che l’applicazione possiede e solo pochi sono a conoscenza di questi segreti.

WhatsApp, ecco alcuni dei trucchi più utili

In quest’articolo esploreremo alcuni dei trucchi più utili di cui servirsi per sfruttare al meglio l’app verde.