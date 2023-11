Quando si naviga in rete con il proprio PC non si è mai completamente immuni ai rischi che possiamo trovare online.

Di conseguenza qualsiasi precauzione presa non risulta mai essere veramente eccessiva.

Internet è, a tutti gli effetti, un mondo a sé, che offre ai suoi utenti infinite opportunità di utilizzo ma, al contempo, altrettanti pericoli.

Preservare la propria sicurezza online è una questione che non deve mai essere presa alla leggera. A tal proposito vi è una particolare funzione presente ormai in tutti i PC che vi consigliamo vivamente di disattivare.

Disattiva la webcam del PC e proteggi la tua privacy

Se utilizzi il tuo PC per navigare in rete, esiste un’impostazione predefinita che potrebbe mettere a rischio la vostra sicurezza. Stiamo parlando della webcam del computer.

Quando la webcam non viene utilizzata è sempre consigliabile disattivarla completamente, onde evitare che terzi estranei possano accedervi da remoto senza il vostro consenso. Disattivare la webcam richiede davvero cinque secondi e pochissimi passaggi da seguire.

Basta infatti andare sulle “Impostazioni” di Windows, cliccare sulla voce “Privacy” e poi su “Videocamera“. Da qui basterà semplicemente deselezionare la spunta per l’attivazione.

Per riaccenderla vale lo stesso procedimento.

Tuttavia, se questa soluzione risulta essere troppo scomoda è possibile procedere con la disattivazione della webcam anche solo per alcune applicazioni in specifiche.

Per impostare questa opzione cliccate sempre su “Impostazioni“, e selezionate la voce “Programmi“.

Da qui sarete voi a selezionare manualmente le app per cui intendete bloccare l’accesso alla fotocamera del vostro dispositivo.

Qualsiasi sia l’opzione scelta, è sempre consigliabile monitorare attentamente gli accessi della propria webcam. Indispensabile per la tutela della vostra privacy e per una navigazione on-line più sicura e protetta.