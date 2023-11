WindTre è uno degli operatori telefonici italiani, da anni, considerato tra i principali leader del settore delle telecomunicazioni. Il gestore, in occasione dell’inizio del mese di Novembre, ha lanciato una promozione del tutto nuova. Questa consentirà ai suoi utenti, non solo, di attivare una promo per dispositivi mobile ad un prezzo più che vantaggioso, ma anche di acquistare uno degli smartphone migliori del momento.

Stiamo parlando dello Xiaomi Redmi 12 5G, pagabile in piccole e comode rate o in un’unica soluzione, a seconda delle proprie esigenze.

Esso è disponibile nelle tre colorazioni di: nero, grigio e blu ed ha una memoria di 128 GB.

Tuttavia, coloro che decideranno di attivare la promo in questione, potranno anche scegliere di aggiungere altri smartphone alla propria offerta.

Tra le opzioni disponibili abbiamo:

Il Motorola Moto G54 5G;

Il Samsung Galaxy A34 5G;

Il Reload Exchange, con il quale potrete ottenere più di 800 euro per la valutazione del tuo vecchio cellulare.

Promo WindTre Full 5G: Tutti i dettagli

L’offerta WindTre di cui vi parleremo oggi è la WindTre Full 5G, attivabile con il metodo di pagamento Easy Pay. Essa, oltre ai servizi inclusi, permette di aggiungere, a costo zero, moltissime altre funzionalità.

Al prezzo di soli 14.99 euro al mese, la promo WindTre comprende:

Minuti e chiamate illimitate , verso tutti i numeri telefonici nazionali fissi e mobili e senza pagamento con scatto alla risposta;

, verso tutti i numeri telefonici nazionali fissi e mobili e senza pagamento con scatto alla risposta; 200 messaggi verso tutti;

verso tutti; 50 minuti di chiamate , anche in questo caso senza scatto alla risposta, verso tutti i paesi Esteri;

, anche in questo caso senza scatto alla risposta, verso tutti i Ben 200 GB di Internet in 5G ed ottima copertura di rete, per tutti i dispositivi compatibili;

ed ottima copertura di rete, per tutti i dispositivi compatibili; Assistenza Call Center dedicata, affidabile e disponibile in qualsiasi momento, senza attese;

dedicata, affidabile e disponibile in qualsiasi momento, senza attese; Blocco automatico dei servizi sovrapprezzo che non sono stati approvati personalmente da voi.

Insomma, un’offerta senza eguali. Consultate il sito ufficiale WindTre o recatevi presso un negozio fisico autorizzato, per attivare al più presto questa incredibile promo !