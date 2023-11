L’operatore telefonico virtuale Very Mobile continua a prorogare la disponibilità delle sue fantastiche offerte. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’operatore ha prorogato la disponibilità dell’offerta mobile denominata Very 5,99 Super Flash. Come ormai sappiamo, si tratta di un’offerta extra conveniente e con tanti giga per navigare.

Very Mobile proroga ancora una volta l’offerta Very 5,99 Super Flash

Per chi ha intenzione di passare all’operatore telefonico virtuale Very Mobile, è ancora disponibile una super offerta. Come già detto in apertura, si tratta della favolosa offerta denominata Very 5,99 Super Flash. Questa offerta, in particolare, sarà disponibile fino a diversa comunicazione da parte dell’operatore.

Nello specifico, si tratta di un’offerta davvero super e rivolta principalmente a tutti i nuovi clienti dell’operatore che richiederanno però contestualmente la portabilità del proprio numero. Tra gli operatori di provenienza per la portabilità, sono compresi Iliad, Fastweb, 1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, Fastweb, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NTmobile, NVmobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, TDM, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.

Il bundle mensile dell’offerta Very 5,99 Super Flash include ogni mese fino a 120 GB di traffico dati. Gli utenti potranno utilizzarli per navigare con connettività 4G ad una velocità massima di 30 mbps in download e 30 mbps in upload. Nell’offerta sono poi inclusi minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Il costo, come suggerisce il nome dell’offerta, è di 5,99 euro al mese. Si tratta quindi di una super occasione per chi ha intenzione di passare a Very Mobile.