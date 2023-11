Apple potrebbe chiudere il 2023 con una SORPRESA, un nuovo CarPlay

Secondo quanto riportato stanno per arrivare tantissime novità durante questo 2023. Apple sarà una delle aziende più coinvolte, siccome ha in programma di proporre diverse novità. Esattamente come durante l’ultimo evento tenuto il 30 ottobre, sembrerebbe esserci ancora ancora qualcosa da mostrare.

Il colosso americano potrebbe avere pronta una nuova sorpresa che era stata già mostrata durante la conferenza WWDC 2023. Si tratta di una nuova versione del software dedicato al mondo delle auto, ovvero Apple CarPlay. Dopo le tante indiscrezioni che hanno riguardato questo aspetto, sembrerebbe esserci molta verità nelle ultime anticipazioni. Sarebbero state notate delle evidenze molto importanti proprio all’interno del sito web dell’azienda, con informazioni legate al progetto CarPlay.

All’interno della stessa pagina è possibile leggere che l’annuncio riguardante i veicoli dovrebbe essere in arrivo per la fine di quest’anno. Le novità potrebbero essere molte, almeno secondo quanto anticipato da alcune voci già durante gli scorsi mesi. Gli utenti potrebbero doversi preparare ad una svolta decisiva, che renderà le auto ancora più coinvolte con gli iPhone.

Apple CarPlay in arrivo a fine 2023? Questa è la descrizione

La descrizione della nuova interfaccia grafica è chiara:

“Questa prossima generazione di CarPlay offre l’esperienza definitiva per iPhone mentre si è in auto. Essa fornisce contenuti su tutti gli schermi del conducente, compreso il quadro strumenti, assicurando un design coerente che rappresenta il massimo sia dell’auto che dell’iPhone. CarPlay gestisce direttamente le funzioni del veicolo, come la radio e i controlli della temperatura. Inoltre, le opzioni di personalizzazione, che spaziano dai widget alla scelta di design curati per il quadro strumenti, lo rendono unico per ogni conducente.”