Messaggio FINTO di Poste inguaia gli utenti, è una TRUFFA

Dopo diversi anni sembra che il fenomeno delle truffe sia aumentato vertiginosamente, con sempre più utenti coinvolti. Un gran numero di persone infatti ad oggi non è in grado di individuare gli inganni che girano sul web, molto spesso finendo all’interno delle loro e-mail. Una truffa infatti può comparire in diverse modalità, portando gli utenti all’interno di un buco nero dal quale uscire risulta veramente difficile.

L’obiettivo dei malfattori è quello di far cliccare le persone su un collegamento, il quale porterà il malcapitato a perdere i propri dati personali o ancor peggio i dati bancari. Molte persone infatti hanno riferito di essere arrivate a perdere un gran gruzzolo di soldi dal loro conto in banca dopo essere cascate in un tranello. Durante le ultime ore una nuova truffa telefonica starebbe portando il numero delle vittime ad aumentare. Si tratta di un inganno che si nasconde dietro la denominazione di “PosteInfo“. Stiamo parlando della stessa denominazione che Poste Italiane utilizza per inviare le sue comunicazioni ai clienti.

PosteInfo è l’ID della truffa phishing che minaccia gli utenti italiani

Diverse persone si sono ritrovate a fare i conti con una truffa phishing molto particolare. Si tratta di un messaggio che recita quanto segue:

“Gentile cliente, è stata appena richiesta una nuova spesa di 250 euro, se non si tratta di lei vada al seguente link”.

Il messaggio arriva nella stessa cartella SMS usata da Poste Italiane, quindi gli utenti tendono a fidarsi. State molto attenti e non cliccate assolutamente sul collegamento: sarà in quel modo che partirà un calvario.