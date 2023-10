Si torna a parlare di console da gaming e questa volta la protagonista è di casa Nintendo. Sappiamo già da tempo che l’azienda nipponica è al lavoro sulla realizzazione della prossima Nintendo Switch 2 ma a quanto pare potrebbe esserci un’altra console in sviluppo. A rivelarlo è stato un nuovo brevetto emerso da poco online e sembra che si tratti di una console 2 in 1.

Nintendo forse al lavoro su una nuova console 2 in 1, stando a un brevetto

Non è un segreto che Nintendo stia progettando l’arrivo della prossima Nintendo Switch 2. Tuttavia, quest’ultima potrebbe non essere la sola. Come già accennato in apertura, infatti, in queste ore è emerso in rete un brevetto che ha rivelato il possibile arrivo di una ulteriore console. Questa volta, a differenza della console attuale, sembra che ci troveremo di fronte ad una console 2 in 1.

Come è possibile osservare anche dai brevetti, questa nuova ipotetica console non avrà una dock come l’attuale Nintendo Switch, ma sarà una vera e propria console portatile. Sarà poi una 2 in 1. Il suo utilizzo potrebbe infatti essere vario. Da chiusa, si potrebbe utilizzare il solo schermo esterno. Da aperta, si potrebbe utilizzarla con i due display interni. In alternativa, la si potrebbe utilizzare anche in due persone, dato che è possibile separarla in due parti distinte.

Per il momento si tratta come di un brevetto e non sappiamo se si tratterà di una vera e propria nuova console oppure se si tratterà proprio della prossima Nintendo Switch 2. Dovremmo ovviamente attendere per avere maggiori conferme.