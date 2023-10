Grandi notizie per tutti i clienti Iliad su rete fissa o rete mobile.

L’operatore, proprio di recente, ha fatto una comunicazione molto importante rivolta a tutti i suoi utenti. Essi infatti, avranno la possibilità di accedere, in maniera totalmente gratuita, all’app McAfee Safe Family, grazie a cui sarà possibile attivare l’opzione Parent Control, ovvero la funzione che consente di bloccare i contenuti in rete non adatti ad un pubblico minorenne.

Si tratta di un’app che consente ai genitori di gestire e controllare le attività che i loro figli effettuano online. Così da poter contare su una navigazione sicura ed adatta ad utenti minorenni o particolarmente sensibili.

Questo perché internet, pur essendo un mondo virtuale ricco di opportunità è anche pieno di pericoli e rischi, soprattutto per i più piccoli.

Iliad: cos’ è il Parent Control

Iliad non è l’unico operatore telefonico che ha messo a disposizione dei suoi utenti i servizi gratuiti di Parent Control.

È stata proprio l’ AGCOM, l’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ad aver imposto la delibera 9/23/CONS. Quest’ ultima, stabilisce che, a partire dal 21 Novembre 2023, i vari gestori telefonici dovranno necessariamente includere i sistemi di controllo parentale all’interno dei propri piani.

Dopo WindTre, Fastweb e VeryMobile, Iliad è, in assoluto, il quarto operatore telefonico che si è occupato di rilasciare questa comunicazione ai suoi utenti. Comunicazione che è possibile leggere sulla propria area personale accedendo al sito ufficiale Iliad ed inserendo le proprie credenziali.

Questa iniziativa si propone quindi di garantire una maggiore sicurezza ai minori che navigano su internet. In questo modo i genitori potranno monitorare costantemente il loro comportamento online e proteggerli da eventuali rischi che, al giorno d’oggi, purtroppo, sono all’ordine del giorno.