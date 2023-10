Samsung, arriva il backup temporaneo illimitato ma ha dei difetti

Samsung ha recentemente introdotto un servizio innovativo che sottolinea l’importanza crescente delle soluzioni software nell’ecosistema dei dispositivi mobili. Il gigante della tecnologia ha lanciato un servizio di backup in cloud temporaneo, ma illimitato nello spazio, esclusivamente per gli utenti dei dispositivi Galaxy dotati dell’interfaccia OneUI 6. Questa mossa rappresenta un passo significativo nel fornire un valore aggiunto ai clienti, andando oltre le semplici specifiche hardware.

Samsung: di cosa si tratta?

Il servizio, denominato “Backup temporaneo nel cloud”, permette agli utenti di caricare una vasta gamma di dati sul Samsung Cloud attraverso il proprio Samsung Account. Questi dati possono includere informazioni provenienti sia da applicazioni Samsung che da applicazioni di terze parti, oltre a foto, video, file audio e documenti. Una volta caricati, i dati sono conservati in modo sicuro e possono essere facilmente scaricati in qualsiasi momento.

Una delle caratteristiche distintive di questo servizio è che, sebbene non vi siano limiti sullo spazio totale di archiviazione, la dimensione dei singoli file è comunque limitata a 100 GB. Inoltre, il servizio è progettato per funzionare esclusivamente tramite connessioni Wi-Fi. Se la connessione dovesse interrompersi per qualsiasi motivo, il processo di backup riprenderebbe automaticamente una volta ristabilita la connessione.

Il termine “temporaneo” nel nome del servizio indica che i dati caricati saranno conservati per un periodo di 30 giorni. Tuttavia, Samsung si impegna a notificare gli utenti quando si avvicina la data di scadenza del periodo di conservazione. Questo servizio è particolarmente utile in vari scenari. Ad esempio, può essere impiegato quando un dispositivo deve essere inviato per la riparazione, riducendo così il rischio di perdita di dati importanti. Inoltre, facilita il processo di aggiornamento dei dispositivi, permettendo agli utenti di eseguire un backup completo dei dati prima di effettuare un reset del dispositivo. Questo è particolarmente vantaggioso perché non occupa spazio su altri servizi di cloud storage, che potrebbero non avere spazio sufficiente per un backup completo.

A differenza di soluzioni simili offerte da concorrenti come Apple, il servizio di Samsung non è vincolato all’acquisto di un nuovo dispositivo. Questo lo rende più flessibile e accessibile per una gamma più ampia di utenti.