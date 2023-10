Meglio un biscotto o una batteria?

In poco tempo, lo studio è sato condiviso in tutto il mondo, divenendo protagonista di 250 articoli e portando gloria agli scienziati italiani. Il primo prototipo di batteria commestibile al mondo è stato creato utilizzando esclusivamente componenti alimentari. Il team di ricerca, guidato dal professor Mario Caironi, direttore del Printed and Molecular Electronics Laboratory presso il Centro IITdia Milano, ha sviluppato l’anodo utilizzando un composto formato da riboflavina, la semplice viamina B2, e un catodo costituito da quercitina, un flavonoide presente in alimenti come i capperi.

Gli elettrodi sono poi stai sigillati all’interno di un container in cera d’api, con due contatti in oro alimentare (spesso usato in pasticceria) all’esterno. Per garantire la conducibilità elettrica, i ricercatori hanno utilizzato carbone attivo. Mentre, per prevenire cortocircuiti, hanno creato un separatore con delle alghe nori, quelle che noi tutti mangiamo con il sushi.